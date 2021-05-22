Глава Пентагона назвал стоящие перед США угрозы

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что перед страной стоят угрозы внутреннего раскола, терроризма и применения кибероружия. Своё заявление он сделал на церемонии выпуска Военной академии США в Вест-Пойнте (штат Нью-Йорк), сообщает ТАСС.
Остин
Вы выпускаетесь в меняющейся стране и в меняющемся мире, где многие старые методы ведения дел более неактуальны, — отметил глава Пентагона.
Остин, окончивший эту академию в 1975 году, добавил, что перед страной стоит ряд угроз, среди которых — пандемия коронавируса, терроризм и кибероружие.
Вы свидетели того, что технологии меняют сам характер войны, — подчеркнул министр.
Ранее стало известно, что основное тактическое подразделение Сил специальных операций ВМС США — «Морских котиков» — будут готовить к военным операциям против России и Китая после изменения роли этого подразделения в американской военной доктрине. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на свои источники в Пентагоне.