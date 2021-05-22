Глава Пентагона назвал стоящие перед США угрозы

https://static.news.ru/photo/e473d7fe-bb7d-11eb-b9a2-96000091f725_660.jpg Ллойд Остин Фото: Sean Gallup/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что перед страной стоят угрозы внутреннего раскола, терроризма и применения кибероружия. Своё заявление он сделал на церемонии выпуска Военной академии США в Вест-Пойнте (штат Нью-Йорк), сообщает ТАСС.

Остин отметил , что выпускники этого года не помнят того, чтобы США не были вовлечены в войну.

Вы выпускаетесь в меняющейся стране и в меняющемся мире, где многие старые методы ведения дел более неактуальны, — отметил глава Пентагона.

Остин, окончивший эту академию в 1975 году, добавил, что перед страной стоит ряд угроз, среди которых — пандемия коронавируса, терроризм и кибероружие.

Вы свидетели того, что технологии меняют сам характер войны, — подчеркнул министр.

Ранее стало известно, что основное тактическое подразделение Сил специальных операций ВМС США — «Морских котиков» — будут готовить к военным операциям против России и Китая после изменения роли этого подразделения в американской военной доктрине. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на свои источники в Пентагоне.