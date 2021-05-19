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«Морских котиков» из США подготовят к войне с Россией и Китаем

17:54, 19 мая 2021
Фото: US Navy/via Globallookpress.com

Основное тактическое подразделение Сил специальных операций ВМС США — «Морских котиков» — будут готовить к военным операциям России и Китая после изменения роли этого подразделения в американской военной доктрине. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на свои источники.

Эти изменения имеют значения, потому что мы готовимся к бою против настоящих, компетентных военных сил, а не против сборища фанатиков, — рассказал источник в подразделении в разговоре с изданием.

Журналисты отмечают, что ранее «Морские котики» в первую очередь занимались борьбой с международными террористами. Планируется изменить структуру подразделения, создать новые курсы и стандарты для офицерского состава и рядовых спецназовцев.

Представитель «Морских котиков» коснулся темы противостояния китайским военным. 

Против китайцев мы будем беспокоиться не столько о стрельбе из стрелкового оружия, сколько об их возможностях в области электронной и кибервойны. Операции по борьбе с терроризмом по-прежнему опасны, но они не имеют такого же риска, как операция против китайских подразделений, — отметил американский спецназовец.

Ранее издание Newsweek сообщило, что американские власти за последнее десятилетие создали многотысячную секретную армию, которая выполняет специальные задания Пентагона внутри страны и за её пределами.

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