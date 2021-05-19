«Морских котиков» из США подготовят к войне с Россией и Китаем

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Представительства ФРГ в России возобновят приём документов на выдачу шенгенских виз. Об этом говорится в сообщении посольства Германии в Москве в Facebook.

С 1 июня германские зарубежные представительства в России начинают принимать заявления на выдачу шенгенских виз, в том числе и от заявителей, не подпадающих под исключения, при которых возможен въезд в...