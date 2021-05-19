«Морских котиков» из США подготовят к войне с Россией и Китаем

https://static.news.ru/photo/bb154280-b8b7-11eb-a71d-96000091f725_660.jpgФото: US Navy/via Globallookpress.com
Основное тактическое подразделение Сил специальных операций ВМС США — «Морских котиков» — будут готовить к военным операциям России и Китая после изменения роли этого подразделения в американской военной доктрине. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на свои источники.
Эти изменения имеют значения, потому что мы готовимся к бою против настоящих, компетентных военных сил, а не против сборища фанатиков, — рассказал источник в подразделении в разговоре с изданием.
Журналисты отмечают, что ранее «Морские котики» в первую очередь занимались борьбой с международными террористами. Планируется изменить структуру подразделения, создать новые курсы и стандарты для офицерского состава и рядовых спецназовцев.
Представитель «Морских котиков» коснулся темы противостояния китайским военным.
Против китайцев мы будем беспокоиться не столько о стрельбе из стрелкового оружия, сколько об их возможностях в области электронной и кибервойны. Операции по борьбе с терроризмом по-прежнему опасны, но они не имеют такого же риска, как операция против китайских подразделений, — отметил американский спецназовец.
Ранее издание Newsweek сообщило, что американские власти за последнее десятилетие создали многотысячную секретную армию, которая выполняет специальные задания Пентагона внутри страны и за её пределами.