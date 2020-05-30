Глава МИД Ирана прокомментировал в Twitter протесты в США

https://static.news.ru/photo/883ecc96-a2b0-11ea-98b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Nagle/Wang Ying/Global Look Press

Глава МИД Ирана Джавад Зариф отреагировал на протесты в США, которые начались из-за смерти афроамериканца. Он разместил в своём Twitter-аккаунте сообщение.

Some don't think #BlackLivesMatter .



To those of us who do: it is long overdue for the entire world to wage war against racism.



Time for a #WorldAgainstRacism . pic.twitter.com/06p1LmmwgF — Javad Zarif (@JZarif) May 30, 2020

Зариф представил свою версию сообщения о борьбе с расизмом.

Протесты в США начались в нескольких городах одновременно. Основной причиной стало превышение полномочий полицейскими. Всё началось с того, что 46-летний афроамериканец Джордж Флойд расплатился в магазине фальшивыми купюрами. Стражи порядка повалили его на дорогу, и один из полицейских надавил ему коленом на шею. Спустя несколько часов мужчина скончался в больнице.

В ходе протестов уже застрелили одного сотрудника ФСО США. Двое полицейских получили ранения.

Как информировал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп изучил обстоятельства гибели Флойда при задержании. Он охарактеризовал действия полицейских как нападение на человека.