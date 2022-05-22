Глава Госдепа дал понять. что США не будут налаживать отношения с Россией

Энтони Блинкен / Фото IMAGO/Eero Vabamägi/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен намекнул, что нынешние власти не собираются выстраивать отношения с руководством России. Об этом он сказал во время выступления перед выпускниками Джорджтаунского университета, пишет ТАСС.

Да, у Нью-Йоркского университета на церемонии вручения дипломов выступала [певица] Тейлор Свифт. Но мой аппарат не позволил мне принести сюда мою гитару, чтобы посвятить [песню Тейлор Свифт] We Are Never Ever Getting Back Together [«Мы никогда больше не будем вместе»] президенту [РФ Владимиру] Путину, — пошутил глава Госдепа.

Далее Блинкен более конкретно дал понять, о чём идёт речь.

Они сказали, что это будет недипломатично, а также всем будет неловко, — высказался глава внешнеполитического ведомства.

Ранее представитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что время для переговоров глав внешнеполитических ведомств США и России еще не пришло. Он отметил, что Вашингтон пока не видит со стороны Москвы «признаков готовности вести конструктивный диалог».