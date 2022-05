Да, у Нью-Йоркского университета на церемонии вручения дипломов выступала [певица] Тейлор Свифт. Но мой аппарат не позволил мне принести сюда мою гитару, чтобы посвятить [песню Тейлор Свифт] We Are Never Ever Getting Back Together [«Мы никогда больше не будем вместе»] президенту [РФ Владимиру] Путину, — пошутил глава Госдепа.