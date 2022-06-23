Глава ФРС США опроверг заявление Байдена о «путинском налоге» Глава ФРС Пауэлл: инфляция в США была высокой до начала спецоперации России на Украине

Фото: Chuck Myers/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл опроверг заявление главы государства Джо Байдена о том, что рекордная инфляция в стране связана с тем, что американцы платят «путинский налог». В этой связи в сенате подобные заявления президента оценили как попытку переложить проблемы «с больной головы на здоровую». Слова Пауэлла приводит Fox News.

В ходе слушаний в одном из комитетов сената представитель республиканцев Билл Хагерти задал главе ФРС вопрос, связан ли рост цен в стране с действиями России. На этой Пауэлл ответил, что инфляция была высокой и до начала спецоперации на Украине.

Я рад это слышать. Администрация Байдена, похоже, намерена снять с себя вину, — сказал Хагерти.

По мнению сенатора, заявления руководства США являются дезинформацией, таким образом администрация Белого дома пытается переложить ответственность за собственные неудачи в экономике на Москву.

Президент США Джо Байден 10 июня заявил о том, что американцы платят «путинский налог» на топливо и продукты питания. Это высказывание он сделал после публикации майских данных об инфляции, которая оказалась рекордной за более чем 40 лет. Она ускорилась до максимума с декабря 1981 года. Власти страны объясняют такой рост прежде всего последствиями конфликта на Украине. При этом они признают, что вводимые против РФ санкции также отражаются и на экономике США.