https://static.news.ru/photo/8484bbee-c2b2-11e9-84eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maren Hennemuth/dpa/Global Look Press

Генеральный прокурор Соединённых Штатов Уильям Барр решил сменить руководство Федерального бюро тюрем после самоубийства миллиардера Джеффри Эпштейна.

Ведомство возглавит Кэтлин Хоук Сойер. Она уже занимала этот пост в период с 1992 по 2003 год. Томас Кейн назначен её заместителем. А Хью Хурвитц, более года исполнявший обязанности главы бюро, станет помощником директора, говорится в распространенном заявлении американского Минюста.

Как ранее писал News.ru, миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме. Надзиратели его нашли мёртвым в тюремной камере в субботу, 10 августа.

Миллиардера обвиняли в том, что он совратил десятки несовершеннолетних девушек, после чего расплачивался с ними сотнями долларов наличными. Некоторых из них он сделал вербовщицами, чтобы они приводили новых девушек. Отмечается, что возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. Свою вину Эпштейн так и не признал.