Генерал США раскрыл новую стратегию борьбы с Россией

Ведущий эксперт Центра анализа европейской политики в Вашингтоне, бывший главком сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в своём интервью украинскому телеканалу Hromadske рассказал о новой стратегии НАТО, рассчитанной на противостояние с Россией. В ней важную роль играют ЕС и Турция, а также вопрос касается и Украины. Главной задачей аналитик видит усиление присутствия США в Черноморском регионе.

Я хочу, чтобы Украина была членом НАТО. Хочу, чтобы Грузия была членом НАТО. Но этого никогда не произойдёт, пока у США нет стратегии для этого региона, — признался генерал.

По словам военного, он рассчитывал на более твёрдую позицию по отношению к Кремлю со стороны президента Джо Байдена, когда тот занял кресло в Белом доме. Однако на сегодняшний день он разочарован — после встречи с лидером России Владимиром Путиным Байден решил не вводить новые санкции. Это касается и ситуации в отношении «Северного потока — 2».

Кроме того, военный аналитик заявил, что на данный момент администрация Байдена не имеет внятной стратегии в отношении Черноморского региона. Однако она находится в разработке. Но при этом, как признался генерал, у него нет уверенности в том, что американцы поглощены идеей «противодействия российской агрессии».

Генерал отметил, что главной поддержкой в вопросе ограничения влияния России и Китая для США должна стать Европа, а для этого нужно наладить диалог с её государствами. И также не исключил того факта, что нынешняя позиция Байдена по «Северному потоку - 2» относится к новой стратегии. По мнению аналитика, в документе, скорее всего, речь пойдёт о дипломатическом давлении на Москву, а также о росте военного потенциала союзников.

Одними из главных помощников в этом вопросе генерал назвал Турцию как державу, имеющую влияние на Чёрном море, поэтому с нею у США должны быть хорошие отношения.

Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко выступил с заявлением, в котором отметил, что НАТО продолжает жить по законам холодной войны, и тратит больше всего усилий для борьбы с «угрозами с Востока».