В МИД РФ считают, что в НАТО вернулись к «схемам холодной войны»

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что НАТО в настоящее время фактически живёт по схемам холодной войны. По его словам, основные усилия Североатлантического альянса сводятся к противостоянию «угрозам с Востока». Об этом он заявил в эфире телеканала НТВ, передаёт ТАСС.

НАТО, проделав такой путь эволюции, оказалась в ситуации 1949 года фактически, сегодня она живёт по схемам холодной войны. Главные усилия направлены на то, чтобы парировать так называемую угрозу с Востока, — сказал замминистра.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что НАТО стягивает свои силы к границам России на фоне призывов к её военному сдерживанию.

Россия решила приостановить с начала ноября работу своего постпредства при НАТО после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию восьми сотрудников постпредства РФ.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что официальный диалог с НАТО не нужен и что новый оборонный план Альянса подтверждает правильность позиции РФ.

В свою очередь министры обороны стран НАТО на совместном заседании в Брюсселе утвердили глобальный план обороны Альянса. Он предполагает защиту 1 млрд жителей входящих в него государств от любых угроз.