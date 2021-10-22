Шойгу заявил о стягивании сил НАТО к российским границам

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Кремль своевременно сообщит, если договорённость о трёхсторонней встрече президента России Владимира Путина, его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна будет достигнута, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Предполагается, что на ней будут подписаны по меньшей мере два документа, передаёт Sputnik Азербайджан.

По его сведениям, саммит должен состояться 9 ноября в Москве. Он будет приурочен к годовщине подписания Путиным, Алиевым и Пашиняном заявления о прекращении боевых действий в Карабахе. Официальные источники в...