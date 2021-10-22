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Шойгу заявил о стягивании сил НАТО к российским границам

14:57, 23 октября 2021
Шойгу заявил о стягивании сил НАТО к российским границам Сергей Шойгу Фото: mil/vk.com
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НАТО стягивает свои силы к границам России на фоне призывов к её военному сдерживанию. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, передаёт РИА Новости. Он также отметил, что Альянс не готов к диалогу с Москвой на равных по вопросу безопасности в Европе.

На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязан хорошо знать, — сказал министр.

Шойгу подчеркнул, что безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России. Альянс не готов к равноправному диалогу по данному вопросу.

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