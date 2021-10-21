В ФРГ призвали НАТО пригрозить России применением оружия

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Североатлантический альянс должен продемонстрировать России свою готовность применить оружие, если потребуется. Об этом заявила глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в эфире радио Deutschlandfunk. По её словам, НАТО следует уделить повышенное внимание защите стран Балтии.

Министр заявила, что российская сторона систематически нарушает воздушное пространство этих государств, и это является основанием для привлечения особого внимания Альянса к региону.

Никто не должен рассматривать возможность нападения на партнёров альянса в странах Балтии и Чёрном море, — заявила Крамп-Карренбауэр.

Помимо этого министр обвинила Россию в периодических кибератаках, а также разжигании миграционного кризиса на границе Белоруссии с Евросоюзом.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс изучает возможности для быстрой переброски подкреплений в Черноморский регион в случае необходимости. По его словам, этом стало бы ответом на «агрессивные действия России».