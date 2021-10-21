НАТО рассматривает варианты переброски войск на Чёрное море

Североатлантический альянс изучает возможности для быстрой переброски подкреплений в Черноморский регион в случае необходимости. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, это стало бы ответом на «агрессивные действия России», передаёт его слова ТАСС.

Мы нарастили присутствие в Черноморском регионе, в море, воздухе и на суше в ответ на агрессивные действия России, — сказал он. — Мы также изучаем возможности для быстрой переброски подкреплений в регион в случае необходимости, — заявил генсек НАТО на пресс-конференции в Брюсселе по итогам первого дня заседания Североатлантического совета.

Он отметил, что министры обороны стран НАТО оценили ракетный потенциал России и приняли решение усилить свои ВВС и ПВО.

При этом, по словам Столтенберга, у Альянса нет намерения размещать в Европе новые ракеты наземного базирования с ядерными боеголовками. Зеркального ответа на дестабилизирующее поведение России не будет, отметил генсек.

Мы применим сбалансированный набор политических и военных мер, чтобы отреагировать на эти угрозы. Он включает в себя значительное улучшение нашей противоракетной обороны, укрепление нашего потенциала обычных вооружений с помощью истребителей пятого поколения <...> и повышение нашей готовности к ядерному сдерживанию, — заявил Столтенберг.

Ранее министры обороны стран НАТО утвердили глобальный план обороны Альянса, который, по заявлению генсека Альянса, будет способен защитить 1 млрд жителей входящих в него государств от любых угроз.