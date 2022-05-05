США направляли киберподразделение в Литву из-за усиления хакерских атак Bloomberg: генерал-майор США Хартман заявил об отправке киберподразделения в Литву

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США направляли в Литву киберподразделение для защиты страны от хакерских атак, которые усилились на фоне военной спецоперации РФ на Украине, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на генерал-майора Джо Хартмана — командира подразделения Cyber National Mission Force, находящегося в подчинении американского киберкомандования. По его словам, операция, которая была «продвинута в очереди» в связи с якобы возникшей угрозой со стороны России для стран Балтии, уже завершена.

Наше развёртывание в Литве было напрямую связано с продолжающимся кризисом на Украине, — заявил Хартман.

При этом заместитель министра обороны Литвы Маргирис Абукевичус заявил, что данная операция, которая продолжалась три месяца, «предоставила участникам множество разведывательных данных и навыков».

Ранее сообщалось, что Литва примет участие в учениях НАТО в Восточной Европе. Манёвры пройдут на территории ряда стран, от Финляндии до Северной Македонии.

В учениях примут участие десятки тысяч военнослужащих Альянса и созданных в 2014 году Объединённых экспедиционных сил, которыми командует Великобритания. В экспедиционных силах участвуют Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония.