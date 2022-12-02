Развелся с Кардашьян и возлюбил Гитлера: что известно о скандале с Уэстом Как любимый рэпер Трампа оказался поклонником фюрера и что теперь будет с кампанией республиканцев

Фото: Global Look Press/shutterstock

В США разгорается скандал вокруг одного из самых популярных музыкантов — рэпера Канье Уэста. Несколько дней назад вся Америка судачила о его разводе с Ким Кардашьян. А теперь он подкинул землякам новую пищу для разговоров. В интервью на радиошоу Уэст заявил, что фанатеет от Адольфа Гитлера и вообще «любит» нацистов. На эту выходку сразу же отреагировал Илон Маск, пообещав удалить страничку Уэста из Twitter. А республиканцы теперь не знают, как им откреститься от страдающей биполярным синдромом звезды рэпа. Одно время они продвигали Уэста в большую политику как пример поддержки своей партии среди афроамериканцев. Зачем Уэст вечно нарывается на скандалы и почему белые аплодируют темнокожим фанатам фюрера — в материале NEWS.ru.

Любовь зла — полюбишь и фюрера

О том, что 45-летний Канье Уэст — оголтелый антисемит, ни для кого давно не секрет. Правда, американцы спорят, так ли это на самом деле или, скорее, сценический образ Йе (Ye) — под таким псевдонимом выступает Уэст. Как бы то ни было, в вечернем интервью для портала Infowars самый продаваемый рэп-исполнитель в мире переступил все мыслимые красные линии.

Я вижу немало хороших вещей у Гитлера. Каждый человек принес к общему столу что-то хорошее, и Гитлер особенно. Он мне нравится. Хватит постоянно наезжать на нацистов, — выдал Уэст в разговоре с другим одним записным антисемитом, на котором клейма негде ставить, журналистом-конспирологом Алексом Джонсом.

Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Канье Уэст часто эпатирует публику

Впрочем, слова Уэста о том, что он восхищается нацистами, смутили даже Джонса. А ведь однажды он был оштрафован на несколько сотен тысяч долларов за провокационные высказывания в отношении жертв бойни в Лас-Вегасе.

Ведущий поспешил было охладить пыл своего гостя.

Нацисты были ублюдками и натворили много зла, — попытался возразить Джонс.

Но Уэста уже несло. С восхваления Гитлера рэпер переключился на критику в адрес израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Уэст обвинил ветерана израильской политики во всех смертных грехах — мол, Биби пытается «переписывать учебники истории», контролировать банковскую систему и даже якобы готов убивать всех, кто с этим не согласен. В то же время рэпер продемонстрировал явно раздвоение личности.

Я люблю евреев. Но я также люблю и нацистов, — огорошил публику Канье Уэст.

А заодно показал собравшимся «вишенку на торте» — рисунок звезды Давида с нацистской свастикой внутри.

Весть о чернокожем Иисусе

Поведение Уэста, который с каждым разом выступает со всё более провокационными заявлениями, вполне укладывается в теорию так называемого «окна Овертона». Эта теория утверждает, что любую идею или поступок можно сделать общественно приемлемыми, если раз за разом переступать «красную линию» маленькими шажками.

Фото: youtube.com После выступления Уэста на шоу Алекса Джонсона скандал не утихает

Например, в октябре певца пригласили на крайне консервативный, но мейнстримный телеканал Fox News. В той передаче черный рэпер Канье Уэст и белый телеведущий Такер Карлсон пытались перещеголять друг друга в описании тягот «угнетенных» белых американцев среднего класса, страдающих от «обратной дискриминации».

Правда, интервью пошло в эфир в записи, и редакторы вырезали самые неприличные антисемитские вбросы, сделанные Уэстом. К примеру, Йе обвинил своего коллегу по музыкальной сцене, рэпера Дидди, будто тот находится «под контролем евреев», которые от его имени публикуют сообщения в соцсетях. Йе также делал пространные (и странные) заявления о том, что евреи «подбрасывают» в его дом неких «поддельных детей», чтобы те контролировали поведение его родных отпрысков. Что это значит — никто не понял и не рискнул переспросить.

Манера, в которой Уэст все это произносил, наводила на мысль, что его самого кто-то «контролирует». Но этот вопрос стоило бы переадресовать профессиональным психиатрам, которые в 2018 году официально поставили Уэсту диагноз «биполярный синдром».

Свою болезненную юдофобию Йе объяснял тем, что «распятый евреями» Иисус Христос был чернокожим.

Это общеизвестный факт, — сыпал откровениями Канье. — Как истинный христианин, я не могу испытывать к евреям добрых чувств.

Такие опусы явно портили задумку Fox News представить гостя как вменяемого гражданина, чернокожего американца, который достиг коммерческого успеха своим талантом. Его пример призван был подтвердить эффективность социальной политики республиканцев. Однако шила в мешке не утаишь. Кто-то из редакторов слил в издание Vice News полную версию интервью. Странная, на грани психического заболевания фиксация Уэста на «еврейском вопросе» просочилась в эфир.

Фото: Kristin Callahan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Канье Уэст и Ким Кардашьян, наконец-то, оформили развод

А заодно всплыли и подробности его отношений с актрисой Ким Кардашьян. Якобы одной из причин их разлада стали «слишком тесные отношения» Ким с семьей демократов Клинтонов, о чем Канье не подозревал до женитьбы. Как известно, бракоразводный процесс на днях подошел к концу, и теперь рэпер обязан выплачивать матери своих четырех детей по $200 тысяч в месяц.

Выпал из окна

На этот раз Уэст переступил все красные линии, вылетев из «окна Овертона». Его свежее интервью вызвало взрыв негодования со всех сторон. Например, высказывания рэпера осудили посольство Израиля в США, Еврейский совет сторонников Демпартии, Республиканская еврейская коалиция. Йе сумел сделать невероятное: сплотить против себя непримиримых политических оппонентов.

Последние эскапады Канье Уэста поставили в очень неловкое положение и Дональда Трампа. Совсем недавно республиканец не исключал, что может снова нанять певца в качестве своего посла к чернокожими избирателям на президентских выборах 2024 года. Рэпер уже выступал пиарщиком Трампа во время его первой избирательной кампании.

Фото: John Taggart/dpa/Global Look Press Уэст — любимчик 45-го президента США

В конце ноября республиканец устроил частный обед в своем поместье Мар-а-Лаго для Канье Уэста и известного отрицателя холокоста, белого расиста Ника Фуэнтеса. Трамп водит с ними дружбу еще с 2018 года. Черный антисемит и белый расист находили теплый прием прямо в Овальном кабинете, когда там работал Трамп. Уэст приходил в Белый дом в красной кепке с трампистским лозунгом «Сделаем Америку снова великой».

Теперь Уэст оказался для республиканца троянским конем. И все же эксперты подчеркивают, что Трамп не мог не знать об убеждениях черного рэпера и белого расиста. Так почему бы Йе и Фуэнтесу не разбрасываться «тошнотворными» заявлениями (по выражению посла Израиля Майкла Херцога), если их молчаливо — и даже не молчаливо — одобрял сам 45-й президент Соединенных Штатов?

Фото: IMAGO/Ron Sachs / CNP /MediaPunc/Global Look Press Репер был вхож в Белый дом при республиканце Трампе

После их последнего интервью республиканцам будет нелегко объяснить избирателям, в том числе чернокожим (про евреев и говорить не приходится), как их потенциальный кандидат в президенты может жать руки столь одиозным фигурам, которые те чуть ли не поднимают в нацистском салюте.

Первыми дистанцироваться от антисемитов поспешили республиканцы-евреи. Они осудили высказывания «отвратительного триумвирата (Уэста, Фуэнтеса и ведущего. — NEWS.ru) сторонников теории заговора, отрицателей холокоста и антисемитов». Заявление было сделано в режиме реального времени — еще до того, как радиоинтервью подошло к концу.

Мы решительно осуждаем заявления, полные ненависти, и призываем всех политических лидеров сделать то же самое — отправить их туда, где им самое место: в мусорную корзину истории. Те консерваторы, которые ошибочно поддерживали Канье Уэста, должны прямо заявить: он стал нерукопожатным. Всё, довольно! — потребовали в RJC.

Одновременно со странички юридического комитета Конгресса США в Twitter, где доминируют республиканцы, исчез пост, в котором «тошнотворная тройка» называлась «важной составляющей правого крыла американского политического спектра». Этот твит провисел с октября.

Наконец, по горячим Илон Маск удалил из Twitter аккаунт Канье Уэста.

Я пытался вразумить его. Но он снова нарушил наше правило о недопустимости призывов к насилию, — известил владелец соцсети.

Так что, Йе продержался в Twitter всего десять дней — с 21 ноября. Ранее его аккаунт также был забанен, и всё за те же антисемитские твиты.