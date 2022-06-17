Fox: президент Байден сам спровоцировал топливный кризис в США Телеканал Fox объяснил топливный кризис в США реализацией предвыборных обещаний Байдена

Фото: IMAGO/CNP / MediaPunch/Global Look Press

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден сам спровоцировал топливный кризис в стране, заявил телеведущий американского канала Fox Такер Карлсон. По его словам, текущую ситуацию можно охарактеризовать как «катастрофа», которая обусловлена предвыборными обещаниями самого Байдена.

А затем, как президент, он сразу же начал делать именно то, что обещал. Байден прекратил выдачу новых разрешений на аренду нефти и газа. Он отменил федеральные разрешения на бурение и трубопроводы. Всего месяц назад администрация [президента США] отменила три договора аренды нефте- и газоносных площадей на Аляске и в Мексиканском заливе, а теперь вообще ликвидировала договоры по почти полумиллиону гектаров потенциальных буровых площадок. А потом, в довершение всего Байден ввел нефтяное эмбарго в отношении России, которая является одним из крупнейших в мире производителей энергии, — возмутился Карлсон.

По его словам, Байден объясняет рост цен на топливо и еду «налогом» президента России Владимира Путина. Однако, указал ведущий, он вызван действиями Белого дома. Карлсон напомнил, что в 2019 году Байден обещал «покончить с ископаемым топливом».

Покончить с ископаемым топливом, основой всей американской экономики? Как мы собираемся это сделать и почему? Байден не объяснил и снова не спросил, потому что никто не верил, что он действительно победит, — написал журналист.

Фото: Li Jianguo/XinHua/Global Look Press Цены на автозаправках в США

Телеведущий указал на то, что итогами принятых решений стало подорожание нефти и рекордная инфляция в США, в то время как Россия и ее союзники «выиграли» от действий Вашингтона. По словам Карлсона, «разбогатели все», в то время как Вашингтон обеднел.

Индия и Китай получили намного больше дешевой российской нефти, чтобы поддерживать свою экономику. А рубль стал еще крепче, чем был до спецоперации на Украине. Таким образом, разбогатели все, кроме нас. Мы стали беднее, — подчеркнул журналист.

Ранее Джо Байден во время выступления в Филадельфии не сдержал эмоции после того, как его обвинили в бездумных расходах правительства. Американский лидер повысил голос, назвав подобные заявления ложью и подчеркнув, что Белый дом меняет жизни людей посредством формирования бюджета и федеральных программ.