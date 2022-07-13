Foreign Policy рассказал о судьбе НАТО в противостоянии с Россией и Китаем Foreign Policy: НАТО столкнется с большими проблемами в противостоянии с Россией и Китаем

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В ближайшие годы Североатлантическому альянсу предстоит перераспределить силы для давления и на Россию, и на Китай, что является очень непростой задачей, пишет журнал Foreign Policy. В частности, следует выработать более сложную стратегию, нежели та, в которой Европа сдерживает Россию, а США — Китай.

Такое упрощенное разделение труда чревато трансатлантическим дрейфом. <...> НАТО и Европа останутся позади в роли второсортных военных сил, сосредоточенных на обороне, — подчеркнули в издании.

Кроме того, в журнале отметили, что в Северной Европе действия против РФ могут развернуться на море, что потребует разной тактики и может оказаться «ловушкой» для НАТО. При этом другой проблемой для Альянса может стать наличие у Пекина ресурсов для дальнейшего увеличения оборонного бюджета, который уже в четыре раза превышает российский.

29 июня саммит НАТО принял новую стратегическую концепцию, в которой Россию назвали главной угрозой безопасности Альянса. Отмечается, что Североатлантический альянс значительно укрепит возможности по сдерживанию и обороне в ответ на действия Москвы.

В числе других угроз в этой концепции впервые был назван Китай: отмечается, что НАТО рассчитывает укреплять сотрудничество с новыми и существующими партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе, тогда как углубление партнерства России и Китая противоречит ценностям НАТО.