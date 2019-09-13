https://static.news.ru/photo/c4ae7c4c-d666-11e9-ac3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Суд в Бостоне приговорил актрису Фелисити Хаффман к 14 дням тюрьмы, $30 тысячам штрафа и 250 часам исправительных работ. Такое наказание ей назначено за взятку ради поступления дочери в колледж.

Я очень сожалею из-за студентов, школ и университетов, на которых повлияли мои действия, — цитирует выступление Хаффман в суде NBC News .

Обвинение требовало приговорить звезду «Отчаянных домохозяек» к месяцу тюрьмы. Сама актриса просила дать ей год испытательного срока.

Как писал News.ru, в мае Хаффман признала вину в сговоре с целью совершения мошенничества. Она хотела дать взятку в размере $15 тысяч.

Громкое расследование, получившее название «Тоска по университету», началось в марте 2019 года. Полиция задержала около 50 человек по обвинению в участии в крупной коррупционной схеме, благодаря которой отпрыски из богатых семей поступали в престижные американские вузы, в том числе Стэнфордский, Йельский и Калифорнийский университеты.