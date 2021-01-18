ФБР арестовало жителя Нью-Йорка за участие в беспорядках у Капитолия

https://static.news.ru/photo/0dafe2bc-59b7-11eb-9663-fa163e074e61_660.jpg Фото: John Nacion/Keystone Press Agency/Global Look press

Житель Нью-Йорка Николас Монкада подозревается в участии в беспорядках у Капитолия, которые прошли 6 января. Его арестовали агенты ФБР.

Николас Монкада арестован за участие в нападении на здание Конгресса США, где наши законодатели выполняли возложенные на них конституцией обязанности, — говорится в заявлении спецслужбы.

Сотрудники спецслужбы продолжают выявлять всех участников беспорядков, чтобы они понесли ответственность за свои действия. В ФБР призвали всех граждан США, думающих об использовании насильственных методов в отношении государственных органов, отказаться от таких действий.

По данным телекомпании ABC, Монкада был арестован ФБР в понедельник утром в районе Стейтен-Айленд.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа пытались помешать утверждению в конгрессе демократа Джо Байдена победителем прошедших 3 ноября президентских выборов. В результате минимум 300 протестующих смогли прорваться в здание Капитолия, где произошли стычки с полицией. Одна безоружная женщина была застрелена, ещё три человека погибли, также скончался один полицейский.

Как писал NEWS.ru, ФБР изучает версию о финансировании штурма Капитолия из-за рубежа. В спецслужбе изучают платёж в размере полумиллиона долларов в биткоинах, который совершил француз. Деньги поступили в адрес главных фигур ультраправого движения перед беспорядками. Данные о платежах предоставила компания, анализирующая криптовалютные переводы.