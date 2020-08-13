Facebook уличили в незаконном сборе биометрических данных 100 млн человек

https://static.news.ru/photo/6175de96-dd6c-11ea-a668-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Калифорнийский суд подали иск против Facebook о нелегальном сборе биометрических данных пользователей.

Как пишет Bloomberg, компания, владеющая Instagram, использует систему распознавания лиц и создает «шаблон лица», который помещается в базу данных. Согласно документу, эта практика нарушает закон штата Иллинойс о конфиденциальности, который прямо запрещает нелегальный сбор биометрических данных.

Как сообщается в иске, компания автоматически сканирует на фотографиях пользователей лица людей, не предоставляя необходимые уведомления, требующиеся по закону штата, и делится этой информацией в разных сервисах.

По некоторым сведениям, соцсеть хранит данные более 100 млн пользователей и использует её для извлечения выгоды. Если вина будет доказана, то компанию могут оштрафовать от 1 до 5 тысяч долларов за каждое подобное нарушение. Общая сумма штрафа тогда составит около 500 млрд долларов.

Представитель Facebook Стефани Отуэй все обвинения отрицает. По её словам, Instagram не использует технологию распознавания лиц.

Ранее NEWS.ru писал, что оппозиционный политик Владимир Милов и общественный деятель Алёна Попова обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за технологии массового распознавания лиц на акции протеста в Москве в 2019 году. Это первая подобная жалоба в практике ЕСПЧ. Речь идёт о согласованной акции 29 сентября на проспекте Сахарова. Пройти к месту можно было только через полицейское оцепление. Активисты заметили, что на рамках металлоискателей были закреплены камеры наблюдения. Позже власти столицы подтвердили, что они были оснащены технологией распознавания лиц. Милов и Попова считают, что сбор биометрической информации происходил без каких-либо законных оснований