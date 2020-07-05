В ЕСПЧ подали жалобу на массовое распознавание лиц на митингах в Москве

https://static.news.ru/photo/55aa55ca-bf61-11ea-a90e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оппозиционный политик Владимир Милов и общественный деятель Алёна Попова обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за технологии массового распознавания лиц на акции протеста в Москве в 2019 году. Это первая подобная жалоба в практике ЕСПЧ, сообщает правозащитная организация «Агора», юристы которой ведут дело.

Речь идёт о согласованной акции 29 сентября на проспекте Сахарова. Пройти к месту можно было только через полицейское оцепление. Активисты заметили, что на рамках металлоискателей были закреплены камеры наблюдения. Позже власти столицы подтвердили, что они были оснащены технологией распознавания лиц.

Милов и Попова считают, что сбор биометрической информации происходил без каких-либо законных оснований. Это нарушает сразу несколько статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод, пишут они в обоснование жалобы. В частности, нарушается статья 8 — право на уважение частной и семейной жизни; статья 11 — свобода собраний и объединений; статья 14 — запрет дискриминации, поскольку применение технологии распознавания лиц «не было политически нейтральным»; статья 13 — право на эффективное средство правовой защиты (российские суды проигнорировали доводы истцов).

Вероятно, акция 29 сентября стала первым мероприятием в России, где применили массовое (а не точечное) распознавание лиц, пишут авторы жалобы. За несколько недель до митинга замруководителя столичного департамента информационных технологий Александр Горбатько говорил о планах внедрить распознавание лиц на всех массовых мероприятиях в городе, в том числе общественно-политических.

Ни власти Москвы, ни МВД не указали причин, почему для массового распознавания лиц была выбрана именно эта акция. Никакой информации о конкретных угрозах общественному порядку предоставлено не было. Демонстрация была анонсирована как крупное собрание политической оппозиции, поэтому неизбирательное использование технологии распознавания лиц привело к сбору биометрических данных о тысячах сторонников оппозиции, — сказано в документе, который цитирует РБК.

Делом занимаются глава международной практики «Агоры» Кирилл Коротеев и адвокат Валентина Фролова. Они подчеркнули, что «неизбирательное использование технологии распознавания лиц на митинге 29 сентября привело к сбору биометрических данных о тысячах сторонников оппозиции».

Милов и Попова обращались ранее в российские суды с иском к столичному департаменту информационных технологий и московскому ГУВД, в котором просили признать незаконным использование технологии. Московские суды встали на сторону столичных властей.

По закону «О персональных данных» биометрические данные на территории России могут быть обработаны только в случае наличия письменного согласия гражданина, но это не касается случаев, описанных в законах «Об обороне», «О безопасности», «О противодействии терроризму».

Применение системы распознавания лиц в аналогичных целях «возможно в Китае, Казахстане, Кыргызстане, и я бы не исключал Беларусь», сказал юрист Коротеев в разговоре с РБК.

В то же время в Евросоюзе применение таких технологий запрещено Генеральным регламентом о защите персональных данных, а в США крупнейшие ИT-компании вроде IBM, Microsoft и Amazon отказываются предоставлять властям соответствующее ПО до появления специального закона, жёстко регламентирующего применение технологии.

Безопасный город

Власти Москвы впервые заявили, что начали применять технологии распознавания лиц, в 2017 году. Позднее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что во время чемпионата мира по футболу благодаря таким камерам удалось задержать «десятки преступников, которые находились в розыске».

Весной 2019 года власти Москвы заменили 89% старых камер городской системы видеонаблюдения на новые HD-камеры, изображение которых значительно чётче, чем у предыдущих моделей. 30 мая прошлого года мэр Сергей Собянин на совещании под руководством президента Владимира Путина сообщил , что в Москве создаётся одна из крупнейших в мире систем распознавания лиц, которая «будет соперничать разве что с китайскими».

Камеры установлены в автобусах, метро и на светофорах. Всё больше камер появляется во дворах и на подъездах, и общее их число должно превысить 200 тысяч.

Система видеофиксации носит название «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». Согласно открытым данным, она использует программу FaceControl, разработанную российской компанией Vocord, которая базируется в технопарке «Сколково». Она принадлежала группе российских бизнесменов, в том числе через подконтрольные активы Алексею Мордашову и Юрию Ковальчуку. Летом 2019 года и команду разработчиков компании, и права на её программные продукты выкупила китайская Huawei.

Программа сохраняет лица всех, кто зафиксирован камерой. Пока человек проходит через зону контроля, система делает серию снимков его лица, из которых потом отбираются наилучшие.

Слежка за оппозиционерами

Официальное предназначение системы — задержание подозреваемых в преступлениях и отслеживание правонарушений. Однако есть признаки того, что городское видеонаблюдение давно используется для слежки за оппозиционерами.

Так, в августе 2018 года активист «Другой России» Михаил Аксель был остановлен на станции метро «Спортивная» якобы для сверки с ориентировкой. По его словам, полицейский при этом на свой смартфон получил фотографию, сделанную тут же рядом с камеры видеонаблюдения, и вместе с ней были выведены личные данные Акселя. В ходе разговора с сотрудниками МВД задержанный выяснил, что на него отреагировала некая электронная система как на подлежащего проверке. Через свой смартфон его собеседник установил, что анкету Михаила Акселя внёс в соответствующий реестр оперативник Центра противодействия экстремизму. Полиция в частном разговоре также подтвердила ему, что камера в метро считывает биометрические параметры и распознаёт черты лица, рассказывал Аксель «Медиазоне».

Как говорила Алёна Попова в комментарии для NEWS.ru, она опасается не только развития ситуации по китайскому сценарию, где контролю подвергаются множество проявлений бытовой жизни гражданина, но и утечек данных из таких баз на чёрный рынок.