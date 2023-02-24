«Есть основания для скепсиса»: в США оценили мирный план КНР по Украине Госдеп: США со скепсисом относятся к плану КНР по разрешению конфликта на Украине

Фото: Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне скептически относятся к предлагаемому КНР плану мирного урегулирования на Украине. В США не верят, что данная инициатива может сыграть конструктивную роль, отметил он на брифинге, сообщает РИА Новости.

Что касается сообщений о предлагаемом Китаем плане мирного урегулирования, у нас есть основания для скепсиса, — подчеркнул Прайс.

По его словам, анонсированная Пекином инициатива не вызывает доверия, поскольку Китай, с одной стороны, хочет сохранить нейтралитет в ситуации вокруг Украины, а с другой, как указал Прайс, активно оказывает поддержку России.

Представитель госдепа добавил, что высокопоставленный член правительства КНР Ван И недавно побывал в Москве, однако, по-видимому, не посчитал нужным посетить Киев.

Ранее Ван И на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что благодаря усилиям председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина отношения между странами сохраняют высокую динамику развития. Дипломат отметил, что ожидает выхода стран на новые договоренности.