https://static.news.ru/photo/4ba124c0-4f39-11ea-8df1-fa163e074e61_660.jpg Марк Эспер Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Пентагон на $3,8 млрд урезал программу закупок вооружения, включая производство истребителей F-35. Освободившиеся средства потратят на возведение стены на границе с Мексикой, что является правильным решением, считает министр обороны США Марк Эспер.

Чиновник уверен, что безопасность на рубежах страны — одна из миссий ведомства. Он добавил, что поправки в бюджет не нарушают закон, передаёт агентство Associated Press.

Накануне Эспер уличил Россию и Китай в стремлении «переписать международный порядок». Об этом он сказал в ходе выступления в Университете имени Джонса Гопкинса. Он заявил, что Москва и Пекин оказывают давление на другие страны и нарушают суверенитет своих соседей, пытаясь получить их «стратегические преимущества».

В частности, министр обороны США утверждает, что Россия в качестве средств усиления влияния в некоторых регионах использует «гибридную войну» и «злонамеренные кибероперации», а Китай — «кражу интеллектуальной собственности» и экономическую инициативу «Один пояс — один путь».

Как ранее писал NEWS.ru, Эспер заявил, что уже в 2020 году может начать глобальную реорганизацию военных сил в рамках переориентации Пентагона на вызовы со стороны Китая и России.