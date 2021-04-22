Ещё одна американка скончалась после вакцины Johnson & Johnson

https://static.news.ru/photo/955bd0e4-a3f5-11eb-a738-96000091f725_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Ещё одна гражданка США скончалась через две недели после прививки вакциной от коронавируса компании Johnson & Johnson. В настоящий момент это дело расследуют специалисты федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ). Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщили представители департамента здравоохранения штата Орегон, слова которых приводит агентство ABC.

Ранее в США было рекомендовано приостановить вакцинацию препаратом Johnson & Johnson. Как отмечалось, у «некоторых лиц» в Соединённых Штатах выявлялись тромбы и низкий уровень тромбоцитов после вакцинаций. Однако прямой связи с вакциной найдено не было. Как говорили учёные, одной из причин возникновения тромбозов после прививки может быть редкий иммунный ответ.

К настоящему моменту в США зафиксировано шесть случаев соответствующего эффекта, возникшего через 6–13 дней после введения вакцины среди пациенток от 18 до 48 лет. Одна из женщин умерла. Ещё одной скончавшейся американке было 50 лет. Эксперты отмечают , что к настоящему моменту нет свидетельств, подтверждающих версию о том, что тромбоз был напрямую связан с вакцинацией от коронавируса.

Ранее исследователи Johnson & Johnson сообщили , что в настоящее время имеется недостаточно доказательств для подтверждения взаимосвязи между вакцинацией препаратом Janssen и случаями тромбозов синусов твёрдой мозговой оболочки.