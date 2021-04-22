Ещё одна американка скончалась после вакцины Johnson & Johnson

Ещё одна гражданка США скончалась через две недели после прививки вакциной от коронавируса компании Johnson & Johnson. В настоящий момент это дело расследуют специалисты федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ). Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщили представители департамента здравоохранения штата Орегон, слова которых приводит агентство ABC.
Ранее в США было рекомендовано приостановить вакцинацию препаратом Johnson & Johnson. Как отмечалось, у «некоторых лиц» в Соединённых Штатах выявлялись тромбы и низкий уровень тромбоцитов после вакцинаций. Однако прямой связи с вакциной найдено не было. Как говорили учёные, одной из причин возникновения тромбозов после прививки может быть редкий иммунный ответ.
К настоящему моменту в США зафиксировано шесть случаев соответствующего эффекта, возникшего через 6–13 дней после введения вакцины среди пациенток от 18 до 48 лет. Одна из женщин умерла. Ещё одной скончавшейся американке было 50 лет. Эксперты
Ранее исследователи Johnson & Johnson