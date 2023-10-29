Еще в двух городах США расстреляли более 10 человек на Хеллоуин-вечеринках

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Неизвестные открыли стрельбу на костюмированных вечеринках в честь Хеллоуина в американских штатах Иллинойс и Массачусетс. Как передает New York Post, в Чикаго огнестрельные ранения получили по меньшей мере 15 человек, двое из находятся в тяжелом состоянии. Также известно о стрельбе в Мэнсфилде, где во время стрельбы погибли двое несовершеннолетних.

По информации издания, неизвестный мужчина открыл огонь по толпе в Чикаго в ночь на 29 октября. Он несколько раз выстрелил в людей, после чего скрылся. Личность подозреваемого не установлена, его ищет полиция. Американские СМИ также сообщают, что жертвами нападения в Мэнсфилде стали четыре человека, которые были экстренно госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что перестрелка на вечеринке в честь Хеллоуина произошла в Индианаполисе (штат Индиана). По данным местных СМИ, ранения получили девять человек в возрасте от 16 до 22 лет. Позднее появилась информация, что одна из пострадавших скончалась в больнице от большой кровопотери. Состояние остальных раненых не критическое, их жизням ничего не угрожает. Полиция проводит задержания подозреваемых.