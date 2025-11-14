«Энергия зашкаливает»: Вэнс заявил, что Трамп может не спать по 20 часов

«Энергия зашкаливает»: Вэнс заявил, что Трамп может не спать по 20 часов Вэнс: Трамп может не спать по 20 часов в день

Президент США Дональд Трамп, которому 79 лет, может не спать по 20 часов, заявил вице-президент страны Джей Ди Вэнс в интервью Fox News. Политик добавил, что американский лидер вместо этого работает.

Если он не спит, а работает, то ожидает, что и все остальные тоже будут работать. Так что, опять же, энергия, которой обладает этот парень, действительно зашкаливает, — добавил он.

Трамп «очень здоров», констатировал Вэнс. Согласно словам терапевта американского лидера Шона Барбабелла на октябрь, Трамп действительно обладает крепким здоровьем.

Тем временем Дональд Трамп снова скрывал синяк на правой руке под слоем тонального крема. Это следует из видео официального мероприятия, ролик опубликовал Белый дом. Деталь была замечена на церемонии подписания указа в рамках проекта о финансовой помощи детям из приемных семей. Американский лидер подписал этот документ вместе с первой леди США Меланией Трамп, курирующей данный проект.

Ранее Трамп и госсекретарь Марко Рубио столкнулись, поднимаясь по трапу самолета. Уточняется, что это произошло перед вылетом из аэропорта в Морристауне, штат Нью-Джерси.