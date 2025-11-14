Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 03:26

Трамп снова появился на публике с подозрительным синяком

Трамп снова появился на публике с замаскированным синяком на руке

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп снова скрывал синяк на правой руке под слоем тонального крема. Это следует из видео официального мероприятия, ролик опубликовал Белый дом на своей странице в YouTube.

Деталь была замечена на церемонии подписания указа в рамках проекта о финансовой помощи детям из приемных семей. Американский лидер подписал этот документ вместе с первой леди США Меланией Трамп, курирующей данный проект.

В конце лета издание The Daily Beast обратило внимание на состояние рук президента США Трампа. Тогда журналисты заметили на правой руке главы Белого дома свежий синяк, который был плотно замаскирован тональным кремом. По данным издания, это далеко не первый случай, когда 79-летнему президенту приходится прятать подобные следы на правой руке. В июле администрация Трампа официально сообщила о диагностированной у него хронической венозной недостаточности, хотя и подчеркнула, что он находится в «отличном состоянии здоровья».

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, американский президент прошел медобследование после того, как на фотографиях он был запечатлен с опухшими лодыжками и ушибленной рукой. До этого синяк Трампа она объясняла частыми рукопожатиями.

Дональд Трамп
США
здоровье
косметика
