Эксперты заявили о сохранении коронавируса в воздухе после разговора

Капли с вирусом, генерируемые заражённым COVID-19 человеком при разговоре, могут оставаться в воздухе более восьми минут после беседы. Этого времени достаточно для инфицирования здоровых людей коронавирусом, заявили эксперты американских Национальных институтов здравоохранения и Университета Пенсильвании.
По оценке специалистов, громкий одноминутный разговор в замкнутом пространстве может привести к образованию не менее 1000 речевых капель, содержащих частицы коронавируса, сказано в опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences исследовании.
Ранее исследователи медицинской школы Университета Пенсильвании назвали посинение пальцев ног симптомом заражения коронавирусной инфекцией, который проявляется даже у больных без респираторных проблем, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен