Посинение пальцев ног оказалось симптомом COVID-19

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Американские медики и учёные назвали посинение пальцев ног симптомом заражения коронавирусной инфекцией, который проявляется даже у больных без респираторных проблем. Исследователи медицинской школы Университета Пенсильвании предложили считать «коронавирусные пальцы» первым признаком инфицирования.

Как установили учёные, поражения синего или пурпурного цвета появляются в первые дни после заражения и остаются на пальцах ног в течение семи-десяти дней. Соавтор исследования Эббинг Лаутенбах объяснил симптом локальной воспалительной реакцией или следствием закупорки кровеносных сосудов.

Это проявление, которое происходит на ранней стадии заболевания. То есть сначала у вас появляется оно, а затем прогрессирует в болезнь. Иногда это может быть первой подсказкой, что у больного есть COVID-19, если другие симптомы отсутствуют, — цитирует Лаутенбаха «МК».

Главврач отдела инфекционных заболеваний медшколы Университета Пенсильвании добавил, что «коронавирусные пальцы» чаще встречаются у заражённых детей и молодых людей, у которых другие симптомы проявляются менее явно.

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