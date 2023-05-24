«Крыса в лабиринте»: эксперт раскрыл настоящее отношение США к Зеленскому Член совета при президенте Безпалько: США воспринимают Зеленского как «крысу в лабиринте»

Фото: Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в эфире радиостанции Sputnik заявил, что США рассматривают президента Украины Владимира Зеленского как «крысу в лабиринте». Он высказал мнение, что Вашингтон манипулирует украинским лидером, чтобы достичь определенных целей.

Для американцев Зеленский — не лошадка, а, скорее, крыса в лабиринте, которую подталкивают к определенному выходу, — предположил эксперт.

Безпалько отметил, что Соединенные Штаты приостановили финансирование Украины из-за проблем с государственным долгом и угрозы дефолта. Однако, по мнению эксперта, если бы США действительно хотели выйти из военного конфликта, они бы это сделали, несмотря на экономические трудности. Безпалько также считает, что Вашингтон «заставляет» своих европейских союзников поддерживать Украину.

Ранее бывший чешский дипломат Петр Друлак заявил, что положение президента Владимира Зеленского на Украине держится на поддержке Запада. По его словам, украинский лидер это прекрасно понимает. Друлак добавил, что Зеленский хочет выиграть время, пытаясь убедить мировых лидеров в актуальности поддержки Киева. Он выразил мнение, что Зеленскому посоветовали самостоятельно убедить европейских лидеров активнее участвовать в финансовой поддержке Киева.