Экс-врач Белого дома предупредил об опасности Байдена Бывший врач Белого дома Джексон заявил, что Джо Байден представляет угрозу для США

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Республиканский конгрессмен и бывший врач Белого дома Ронни Джексон высказался о том, что состояние здоровья президента США Джо Байдена представляет угрозу для страны. В своем твиттере Джексон отметил, что это «ужасно для США».

Он подчеркнул, что Байден — главнокомандующий, но при этом «половину времени он не знает, где находится», и его состояние приближает США к тотальной войне с Россией и Китаем.

Бывший врач Белого дома также выразил беспокойство, что «снижение когнитивных функций» президента может привести к негативным последствиям для граждан США.

Ранее врач-гериатр Юрий Конев в беседе с NEWS.ru заявил, что Байден может находиться на грани третьей стадии деменции и являться недееспособным человеком. Он отметил, что у американского лидера заметны лыжная походка, редкое мигание, эхолалия и анемия и все это может указывать на его тяжелое психическое заболевание. По мнению гериатра, американские врачи могли положительно оценить состояние Байдена за деньги.

21 февраля президент США в ходе своего выступления в Польше обратился к россиянам. Он заявил, что у Запада нет цели взять под контроль или уничтожить Россию. Байден добавил, что не считает жителей РФ врагами США.