США и Европа не стремятся к уничтожению России, заявил американский президент Джо Байден в ходе своего выступления в Польше. Он добавил, что не считает россиян врагами США.
Я еще раз говорю народу России — США и нации Европы не стремятся взять под контроль или уничтожить Россию. США не планируют нападать на Россию... Миллионы россиян, которые хотят жить в мире с соседями, нам не враги, — сказал он.
Заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик 20 февраля заявил, что американский президент прибыл с Украины в польский Жешув. У Байдена на 21 февраля было запланировано участие во встрече глав «Бухарестской девятки», он планировал выступить около королевского дворца. Визит американского президента в Польшу продлится до 22 февраля.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что 21 февраля Байден может обратиться к главе России Владимиру Путину и гражданам страны во время своего визита в Польшу. Содержание обращения Байдена Кирби не уточнил.