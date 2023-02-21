Антон Соловьев

«Россияне нам не враги»: Байден обратился к России Байден: США и Европа не стремятся к уничтожению России

21 февраля 2023 в 20:00

Фото: Evan Vucci/AP/TASS

Президент США Джо Байден во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве