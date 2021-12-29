Экс-советник президента США назвал главные ошибки НАТО в отношении России

Одной из главных ошибок НАТО в отношении России стало неумение определить чёткие границы расширения, написал бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон в колонке для издания 19fortyfive. По его словам, Североатлантический альянс слишком быстро устремился включить в свой состав бывшие советские республики, хотя сначала нужно было определить границы экспансии.

Фактически мы создали «серую зону» — места, где сохраняется двусмысленность [относительно возможностей расширения], и сейчас этим пользуется Россия. Сегодня мы и страны «серой зоны», например, Украина, расплачиваемся за это, — считает Болтон.

Ещё одной ошибкой, по мнению Болтона, стали провалы в совместной работе НАТО и Евросоюза. Он полагает, что ЕС слишком много возомнил о себе и, например, начал приписывать себе заслуги в мирном урегулировании конфликтов времён холодной войны. По этой причине действия альянса и Евросоюза рассинхронизированы, как результат они не могут совместно выступить против РФ. Болтон считает, что у Москвы нет таких проблем и поэтому она успешно сотрудничает с такими политическими игроками, как Пекин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что главным принципом в отношениях с США и НАТО является безопасность РФ. Он высказался о политике Североатлантического альянса и напомнил о прежних обещаниях Запада о том, что военный блок не должен был расширяться на восток, но страны НАТО поступили по-своему.