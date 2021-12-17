Экс-сотрудник ЦРУ рассказал, почему в США считают Россию «империей зла»

Бывший офицер ЦРУ Джо Вайсберг опубликовал свои воспоминания о работе в разведке в статье для газеты The Washington Post. В ней он рассказал о том, как спустя десятки лет после завершения холодной войны власти США продолжают считать Россию «империей зла». А себя при этом считают «воплощением добродетели».

Как и многие мои коллеги из ЦРУ, я посвятил себя уничтожению КГБ и — в более широком смысле — советского голиафа, — поделился экс-офицер.

При этом, страсть эта зачастую подпитывалась непрекращающейся антисоветской пропагандой, и до сих пор многие военные в Штатах всё ещё пребывают под её влиянием, без критического мышления воспринимая заявления о «необычайной агрессивности и моральной несостоятельности России».

В итоге я пришел к выводу, насколько упрощенными были мои взгляды на «империю зла», — отметил Вайсберг.

После распада СССР в американских научных кругах стали равиваться более сложные взгляды на советскую историю и политику. Кроме того, поток новых идей и перспектив из обновлённой России способствовал пересмотру пустившего корни в умах американцев представлению о Советском союзе. По словам автора статьи, Соединенные Штаты застряли в далёком прошлом, и сегодня новым врагом в них считается российское государство в лице его лидера Владимира Путина.

Вместо того чтобы попытаться понять точку зрения Путина, мы воспринимаем его как злобную силу, которая нападает на нашу страну, используя пропаганду и ложь, чтобы настроить наших граждан друг против друга, — резюмирровал экс-офицер разведки.

Вайсберг также рассказал о том, что сами США у ходе нескольких лет предпринимают самые агрессивные действия против России: к ним относятся навязывание членства в НАТО бывшим советским республикам, размещение средств противоракетной обороны для защиты Европы в странах, которые в прошлом были союзниками Советского Союза, и санкции.

Любое разумное государство сочло бы такие шаги угрозой своей безопасности, заключил бывший разведчик.

Ранее Президент России Владимир Путин признал, что сотрудники спецслужб США, в том числе и ЦРУ, в 1990-х годах активно проникали в российскую промышленность. Это касалось и ядерного комплекса РФ.