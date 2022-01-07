Экс-президент США Картер: Америка стоит на краю пропасти

Бывший президент США Джимми Картер заявил, что американская нация балансирует на краю расширяющейся пропасти. Гражданский конфликт в стране неизбежен, если не принять срочные меры, отметил он в статье, опубликованной The New York Times.

Поводом для статьи стала годовщина захвата сторонниками Дональда Трампа Капитолия в Вашингтоне.

Разъярённая толпа, возглавляемая недобросовестными политиками, штурмовала Капитолий и почти преуспела в предотвращении демократической передачи власти, — написал Картер.

Он подчеркнул, что бывшие президенты осудили действия протестующих, подтвердив легитимность выборов 2020 года. Картер считает, что захват здания парламента должен был потрясти нацию и остановить её политическую поляризацию, но американские ценности всё-таки оказались под угрозой.

Наша великая нация сейчас балансирует на краю расширяющейся пропасти. <...> Без немедленных действий мы рискуем столкнуться с гражданским конфликтом и потерять нашу драгоценную демократию, — предупредил Картер.

Он напомнил результаты исследования, из которого следует, что 36% американцев считают неизбежным применение силы для «спасения» привычного образа жизни. Это угрожает демократии, уверен Картер. Политик призвал соотечественников придерживаться конституционных принципов и законов, а также сопротивляться поляризации, которая меняет политическую идентичность.

Ранее стало известно, что Федеральное бюро расследований США не нашло существенных доказательств того, что за штурмом Капитолия стоит централизованный сговор ультраправых групп или сторонников экс-президента страны Дональда Трампа. По сообщению правоохранительных органов, прокуроры не планируют выдвигать обвинения против отдельного лица или группы в централизованной организации штурма.