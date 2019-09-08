https://static.news.ru/photo/7859d750-d284-11e9-a184-fa163e074e61_660.jpg Марк Сэнфорд Фото: MarkSanford/twitter.com

Бывший губернатор штата Южная Каролина, республиканец Марк Сэнфорд, заявил о вступлении в борьбу за пост президента США на выборах 2020 года.

В эфире телеканала Fox News 59-летний политик заявил, что собирался раньше объявить о решении баллотироваться, однако ураган вмешался в его планы. На реплику журналиста о том, что у него практически нет шансов на выдвижение от республиканцев, Сэнфорд ответил, что «то же самое можно было бы сказать и Дональду Трампу» во время предыдущей кампании.

Ранее о своём желании составить на выборах конкуренцию Трампу сказал сенатор Берни Сандерс, баллотировавшийся в президенты США в 2016 году от демократов. Политик принял такое решение на фоне возросшей популярности среди населения. По данным последних опросов, он является одним из самых популярных членов Демократической партии.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.