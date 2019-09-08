Бывший губернатор штата Южная Каролина, республиканец Марк Сэнфорд, заявил о вступлении в борьбу за пост президента США на выборах 2020 года.
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Ранее о своём желании составить на выборах конкуренцию Трампу сказал сенатор Берни Сандерс, баллотировавшийся в президенты США в 2016 году от демократов. Политик принял такое решение на фоне возросшей популярности среди населения. По данным последних опросов, он является одним из самых популярных членов Демократической партии.
59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.