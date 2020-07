Экс-генерал США призвал дать «жёсткий ответ» на «сговор» РФ с талибами

https://static.news.ru/photo/2c5b8494-c5d0-11ea-8e86-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Бывший командующий международными силами под руководством США и НАТО в Афганистане, отставной генерал Джон Николсон заявил, что Вашингтон должен дать «жёсткий ответ» России, если будет доказан факт сговора Москвы с боевиками радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ).

По его словам, находясь в Афганистане в 2016-2018 годах, он получал от местных властей подтверждения сотрудничества России с талибами. В частности, генерал утверждает, что боевики получали через Таджикистан стрелковое оружие и боеприпасы из РФ, а также деньги. В то же время он отметил, что эта помощь носила ограниченный характер. Москва не поставляла талибам зенитные ракеты, и существующий баланс сил в регионе сохранялся.

Что касается сведений о якобы готовности РФ платить талибам за убийства американских военных, то, по мнению Николсона, это говорит о принципиальной иной степени вовлечённости Москвы в конфликт. Он назвал такое сотрудничество «безрассудным просчётом», который может привести к войне.

Руководства США и НАТО должны осудить эти действия, чтобы в России поняли, что они неприемлемы, и подрывают любые шансы на улучшение отношений и сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, — сказал генерал в интервью The Washington Post.

Он также предложил приостановить вывод американских войск из Германии. Николсон полагает, что российская сторона расценит это как слабость США и у неё «возникнет искушение испытать нашу решимость другими способами».

О сговоре между Россией и талибами некоторое время назад сообщили The Washington Post и The New York Times. Издания утверждали, что сведения получены от американских военных, которые занимались допросами захваченных в плен в Афганистане террористов в последние месяцы.

Как писал NEWS.ru, в Пентагоне заявили, что не получали докладов о выплате Москвой вознаграждения талибам за нападения на американских солдат. Глава ведомства Марк Эспер при этом подчеркнул, что защите военнослужащих США уделяется повышенное внимание.

Американский президент Дональд трамп назвал сообщения СМИ лживыми. Он также отметил, что спецслужбы США информацию из публикаций не подтвердили.