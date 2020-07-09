Глава Пентагона не получал докладов о «вознаграждении» талибам от РФ

https://static.news.ru/photo/36ca3130-c212-11ea-b44f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Touch Of Light/wikipedia.com

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что не получал докладов о том, что Россия выплачивала «вознаграждения» афганским талибам за нападения на американских солдат.

Насколько я помню, я не получал докладов, в которых было бы слово «вознаграждение», — отметил глава Пентагона на слушаниях в комитете по вооруженным силам палаты представителей США.

Эспер подчеркнул, что проинформировал бы президента Соединённых Штатов Дональда Трампа об этом, если бы у него был доклад, доказывающий вину России. Кроме того, он добавил, что Пентагон уделяет повышенное внимание защите своих военнослужащих, передаёт РИА Новости.

Ранее сенатор-демократ Соединённых Штатов Боб Менендес внёс поправки в оборонный бюджет страны, которые предусматривают санкции против президента России Владимира Путина и властей РФ за предполагаемый «сговор» с талибами. По мнению политика, санкции должны быть введены в случае, если директор национальной разведки Соединённых Штатов подтвердит, что Москва выплачивала вознаграждение боевикам запрещённой в России группировки «Талибан» за нападения на американских солдат в Афганистане. Сделано это должно быть в течение 15 дней после поступления такой информации.

Как писал NEWS.ru, вслед за The New York Times 29 июня американская газета Washington Post со ссылкой на сведения неназванных источников, близких к американским военным, заявила, что несколько военнослужащих США были убиты в Афганистане из-за якобы сговора РФ с талибами. Издание утверждает, что эту информацию его источники получили от американских военных, которые занимались допросами захваченных в плен в Афганистане террористов в последние месяцы.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ложью информацию о том, что Москва платила боевикам запрещённого в РФ движения «Талибан» за атаки на военных Соединённых Штатов в Афганистане. По его словам, подобные статьи, которые размещают «когда-то крупнейшие мировые, уважаемые и высококлассные» СМИ, не могут не вызывать сожаления. Кроме того, они в последнее время всё «чаще и чаще не гнушаются публиковать абсолютные „утки“, что, конечно, не способствует продолжению их высокого реноме и престижа».

А Трамп сообщил, что американские разведслужбы доложили ему о недостоверности распространяемой в СМИ информации о том, что российская сторона предлагала боевикам в Афганистане вознаграждение за убийство солдат ВС США. Как написал он в своём микроблоге, возможно, это ещё одно надувательство, связанное с Россией. Может быть, при помощи фейковых новостей The New York Times хочет выставить республиканцев в дурном свете, писал NEWS.ru.