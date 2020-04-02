Экономисты предрекли крах американским производителям сланцевой нефти

https://static.news.ru/photo/f1284de8-74e0-11ea-b512-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Профессор экономики из бизнес-школы ESCP Europe Мамдух Гассан Салама заявил об опасности, которая подстерегает производителей сланцевой нефти из США. По его словам, они не смогут выдержать низких цен на нефть.

Из этого тяжелого испытания страна выйдет с очень немногими бурильщиками, которые могут остаться в живых чуть дольше на жизнеобеспечении, предоставленном ​​администрацией президента США Дональда Трампа, которое выручит их на время из-за экономического и стратегического значения для экономики США, — отметил эксперт.

Некоторые компании уже начали подавать документы на банкротство. К примеру, Whiting Petroleum сообщила в четверг, 2 апреля, что выходит из бизнеса в связи с падением цен на нефть и пандемией.

На сегодняшний день власти США намерены реабилитировать положение путём переговоров. Они стремятся прекратить ценовую войну производителей и повысить стоимость нефти до $60 за баррель.

NEWS.ru ранее передавал, что кризис с добычей сланцевой нефти вынудил Трампа к диалогу с Путиным.