Экономист: США готовы отказаться от мировой долларовой системы Экономист Хазин раскрыл планы США отказаться от мировой долларовой системы

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

США хотят отказаться от мировой долларовой системы, потому что она обходится стране слишком дорого и является «чистой обузой», рассказал ИА SM.News экономист Михаил Хазин. По его словам, это решение Вашингтон принял еще два месяца назад, поэтому Штаты готовы к такому исходу событий.

В США сейчас всерьез стали рассматривать вопрос о том, что надо сбрасывать мировую долларовую систему. <...> Уже говорят, что надо сбрасывать мировую долларовую систему, потому что она слишком дорого стоит США, — рассказал Хазин.

Экономист считает, что в США согласились с дедолларизацией еще два месяца назад, потому что на XX съезде компартии Китая Си Цзиньпин исключил из политбюро всех либералов. По мнению эксперта, это свидетельствует о том, что мировая долларовая система не имеет возможности сохраниться, потому как в противном случае китайский лидер оставил бы хотя бы человека.

Аналитик Михаил Васильев ранее рассказал, что в ближайшие месяцы роль доллара и евро в мировой экономике продолжит стремительно падать. Это произойдет в том числе в связи с переходом России и так называемых дружественных стран на расчеты в национальных валютах. Эксперт напомнил, что российское правительство намеревается в два раза повысить долю внешнеторговых расчетов в рублях к 2025 году. При этом использование дружественных валют вырастет почти в 13 раз. К числу этих валют относятся, в частности, китайский юань, индийская рупия и турецкая лира.