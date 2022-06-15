Экономист рассказал, ждет ли Америку голод Экономист Зубец заявил, что США может грозить голод

Фото: Karen Focht/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Доктор экономических наук Алексей Зубец рассказал изданию «Украина.ру», что в США существует серьезная проблема с продовольствием и в связи с недопоставками из России и Украины показатель недоедающих в стране может увеличиться.

У нас стран, которые производят зерно и экспортируют его, не так много — можно пересчитать на пальцах одной руки. Если не брать Россию и Украину. Это Франция, Германия, но они сами много потребляют зерна. Канада и Австралия. Но обеспечить поставки зерна для коллективного Запада они не могут — его не хватает, — считает эксперт.

По его словам, в прошлом году около 13% американцев испытали на себе нехватку продовольствия. Однако он уверен, что проблема кроется не только в нарушении поставок, но и в ухудшении климатических условий в стране.

В Америке в последнее время проблемы с производством продовольствия только нарастают. У них из-за изменения климата стали ухудшаться условия для выращивания зерновых. В этом году была там большая засуха. Центральная полоса США осталась без воды, не было дождей. Там масса своих проблем, — заявил Зубец.

По его мнению, эти факторы повлияют на формирование зон дешевого и дорогого продовольствия, при котором Россия останется в выигрышной позиции.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом тайно поощряет американские компании, которые наращивают закупку и перевозку удобрений из России на фоне санкций и резкого роста цен на продовольствие в мире. Речь идёт о сельскохозяйственных и транспортных компаниях.