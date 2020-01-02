https://static.news.ru/photo/8dd61f62-2d74-11ea-9a03-fa163e074e61_660.jpg Джулиан Кастро Фото: Jack Kurtz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро объявил, что прекращает борьбу за пост президента. Он отметил, что «учитывая условия» предвыборной кампании, пришел к выводу: «время пока не настало».

Кастро был единственным латиноамериканским участником президентской кампании 2020 года, отмечает «Интерфакс» со ссылкой на американские СМИ. Министерский пост он занимал при президенте Бараке Обаме.

Кастро выразил «глубокую признательность» своим сторонникам и пообещал продолжать «бороться за Америку, в которой важен каждый». Он также призвал единомышленников присоединиться к этой борьбе.

Кастро официально объявил об участии в борьбе за место кандидата в президенты в январе 2019 года. Он представлял Демократическую партию. В ходе предвыборной кампании его рейтинги оказались низкими, о поддержке ему заявлял только 1% демократов.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Фонда изучения Соединённых Штатов имени Франклина Рузвельта на базе МГУ Юрий Рогулев рассказал, кто, по его мнению, имеет наиболее высокие шансы одержать победу на предстоящих выборах президента США.