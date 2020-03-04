Так называемый «супервторник» в США, когда праймериз прошли сразу в 14 штатах, завершился с ожидаемыми результатами. Среди кандидатов от Демократической партии уверенную победу одержал бывший вице-президент Джо Байден. Он обошёл считавшегося фаворитом сенатора Берни Сандерса минимум в 10 штатах. У республиканцев альтернатив нет вовсе: действующий президент Дональд Трамп лидирует везде. Но, хотя итоги голосования 3 марта и были предсказуемыми, ход избирательной кампании вполне может измениться.

Подсчёт голосов после «супервторника» ещё продолжается, но в большинстве штатов уже завершён. Всё свидетельствует о том, что в лидеры гонки за номинацию от Демпартии выбился Джо Байден. На его стороне большинство делегатов от Алабамы, Арканзаса, Вирджинии, Массачусетса, Миннесоты, Мэна, Оклахомы, Северной Каролины, Теннесси и Техаса. Берни Сандерса ожидаемо поддержали в Вермонте (он является сенатором от этого штата), Калифорнии, Колорадо и в Юте. В общей сложности сейчас у Байдена преимущество более чем в двести голосов делегатов, которым на июльском партийном съезде предстоит определить единого кандидата (номинанта) от демократов для участия в президентских выборах в ноябре.

Победа бывшего вице-президента в «супервторник» изначально ставилась под сомнение, но на руку ему сыграл внезапный выход из предвыборной гонки экс-мэра города Саут-Бенд Пита Буттиджича. Оба политика придерживаются либеральных установок, что резко контрастирует с программами их основных соперников — Берни Сандерса и Элизабет Уоррен, продвигающих социалистические идеи. На этом фоне снятие Буттиджичем своей кандидатуры, очевидно, и привело к росту поддержки Байдена за счёт «перетёкших» ему голосов.

Here's a little exercise: On the left is a map of the projected Super Tuesday Final results, with Bernie Sanders in purple and Joe Biden in blue. On the right the states that voted Republican in 2016 are recolored red. pic.twitter.com/UpoX7fEB19 — Clouvas (@Clouvas) March 4, 2020

Однако триумф 3 марта ещё не решает исход борьбы за номинацию среди демократов. Социалист Сандерс, конечно, отпугивает многих членов партии и их доноров, однако, как уже писал NEWS.ru, и фигура Байдена становится слишком «токсичной» на фоне скандалов, в которые он оказался вовлечён. Это делает его уязвимой мишенью для критики со стороны Трампа, если обоим политикам придётся бороться за президентский пост.

Как доказал «супервторник», в Демпартии не готовы отдать Сандерсу голоса, причитавшиеся Буттиджичу. Но у вермонтского сенатора теоретически всё ещё остаётся ресурс для наращивания своей электоральной базы. Если Уоррен откажется от участия в предвыборной кампании, её избиратели, учитывая программы кандидатов, вероятнее всего встанут на сторону именно Сандерса, а не Байдена. Подобная сделка выглядит вполне реальной. В конце концов, Уоррен серьёзно отстаёт от фаворитов гонки и потому, понимая бесперспективность борьбы, могла бы «уступить» свой электорат Сандерсу — например, в обмен на какой-либо пост в будущей администрации в случае его победы. К слову, как полагают некоторые комментаторы, выход Буттиджича из кампании стал как раз результатом подобной договорённости с Байденом.

Итоги голосования 3 марта продемонстрировали и ещё одну любопытную тенденцию, а именно — нарастающий кризис в Республиканской партии. Если в стане демократов продолжается серьёзная борьба за номинацию, то их противники, очевидно, делают ставку лишь на Трампа. Для действующего президента, желающего пойти на второй срок, это, разумеется, хороший знак. Но данный факт провоцирует и резонный вопрос: кого представят республиканцы к выборам через четыре года? Большинство претендентов от Демпартии — «возрастные» кандидаты, однако среди них по крайней мере в этом году оказался 38-летний Буттиджич, который, вполне возможно, в 2024-м вновь будет баллотироваться: его кампания 2020-го была высоко оценена и избирателями, и политтехнологами. У республиканцев же новых ярких фигур пока не наблюдается, а на третий срок Трамп пойти, согласно конституции США, не сможет. Поэтому, даже выигрывая в краткосрочной перспективе, Республиканская партия рискует оказаться перед банальной нехваткой «кадров» в будущем.