Подсчёт голосов после «супервторника» ещё продолжается, но в большинстве штатов уже завершён. Всё свидетельствует о том, что в лидеры гонки за номинацию от Демпартии выбился Джо Байден. На его стороне большинство делегатов от Алабамы, Арканзаса, Вирджинии, Массачусетса, Миннесоты, Мэна, Оклахомы, Северной Каролины, Теннесси и Техаса. Берни Сандерса ожидаемо поддержали в Вермонте (он является сенатором от этого штата), Калифорнии, Колорадо и в Юте. В общей сложности сейчас у Байдена преимущество более чем в двести голосов делегатов, которым на июльском партийном съезде предстоит определить единого кандидата (номинанта) от демократов для участия в президентских выборах в ноябре.

Победа бывшего вице-президента в «супервторник» изначально ставилась под сомнение, но на руку ему сыграл внезапный выход из предвыборной гонки экс-мэра города Саут-Бенд Пита Буттиджича. Оба политика придерживаются либеральных установок, что резко контрастирует с программами их основных соперников — Берни Сандерса и Элизабет Уоррен, продвигающих социалистические идеи. На этом фоне снятие Буттиджичем своей кандидатуры, очевидно, и привело к росту поддержки Байдена за счёт «перетёкших» ему голосов.