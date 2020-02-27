Бывший американский вице-президент США Джозеф Байден оказался втянутым в очередной скандал. В отношении политика заведено уголовное дело — но не в США, а на Украине. В вину ему вменяется оказание давления на украинского экс-генпрокурора Виктора Шокина. Теоретически Байдену грозит четыре года тюрьмы. Но даже если до этого не дойдёт, само уголовное дело может поставить крест на президентских амбициях политика.

О том, что Государственное бюро расследований (ГБР) Украины зарегистрировало уголовное производство в отношении Байдена, сообщил в ходе пресс-конференции 27 февраля адвокат экс-генпрокурора Александр Телешицкий. Юрист отметил, что Шокин официально заявил о давлении на него со стороны американского политика.

Причиной давления стало расследование Генеральной прокуратурой Украины тяжких преступлений в сфере международной коррупции, связанных с деятельностью экс-министра экологии Украины Николая Злочевского и руководителей компании Burisma, — подчеркнул Телешицкий.

Ещё в 2016 году американский журнал The Atlantic сообщал о том, что Байден предъявил ультиматум Петру Порошенко: либо Шокин уходит, либо финансовой помощи от Вашингтона Киев не получит. В итоге гепрокурор покинул пост.

Расследование деятельности руководства Burisma, проводившееся при Шокине и затем приостановленное, неспроста волнует Байдена. В совет директоров компании входил его сын, Хантер. По версии украинского следствия, он не выполнял никаких важных функций, но получал при этом внушительные денежные суммы. В США расследование вокруг фигуры Байдена-младшего имело серьёзный резонанс. Многие сочли , что подобный скандал может значительно ослабить позиции его отца, который всерьёз рассчитывает победить на американских президентских выборах этого года.

Дело Burisma в принципе играет серьёзную роль в политической ситуации в США. Так, например, одной из причин попытки импичмента Дональда Трампа стала просьба американского президента к его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому о возобновлении и доведении до конца расследования по Байдену-младшему. Киев на это пока не пошёл, и вряд ли уместно говорить о том, что сейчас, заведя уголовное дело против Джо Байдена, он подыгрывает Белому дому.

Однако даже если новое расследование и не стало результатом кулуарных договорённостей Зеленского и Трампа, для последнего такой поворот выгоден. Пока Байден считается наиболее вероятным кандидатом на президентский пост от Демократической партии США. Февральский опрос, проведённый телеканалом CBS и аналитической кампанией YouGov, показал : за бывшего вице-президента готовы отдать голоса 36% определившихся избирателей демократов. Однако на пятки ему уже наступает сенатор Берни Сандерс. Согласно тому же опросу, на его стороне 27% респондентов; кроме того, он может похвастаться убедительными победами на праймериз в нескольких штатах, где уверено обошёл Байдена. На кокусах в Неваде, например, отрыв составил более 20%.

В этих условиях уголовное дело на Украине может окончательно вывести Байдена из президентской гонки. На пост главы государства он претендует уже в третий раз, и если нынешняя попытка обернётся, подобно предыдущим, неудачей, то политическую карьеру можно будет считать оконченной.