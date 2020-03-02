Некогда тёмная лошадка, а затем один из фаворитов президентской кампании в США Пит Буттиджич сообщил о выходе из борьбы за пост главы государства. Подобное заявление стало тем более неожиданным, поскольку прозвучало незадолго до так называемого «супервторника», который должен внести ясность в предвыборную расстановку сил. Теперь вопрос в том, как «распылятся» голоса сторонников Буттиджича: они оказались перед сложной дилеммой.

«Супервторник» — традиционная часть предвыборной кампании в США. В этот день, который в 2020-м выпал на 3 марта, праймериз одновременно проходят в большем количестве американских штатов, чем в другое время. В ходе голосования определяются делегаты-выборщики, которым затем на партийном съезде необходимо будет избрать единого номинанта. Сейчас от Демократической партии на номинацию претендуют шесть кандидатов. Результаты «супервторника», как регулярно отмечают аналитики, весьма показательны именно за счёт участия большого числа избирателей: 3 марта 2020 года праймериз состоятся сразу в 14 штатах и на одной заморской территории США.

Liu Jie/XinHua/Global Look Press

Буттиджич, который даже в ходе предвыборной кампании предпочитал именовать себя просто Пит (из-за труднопроизносимой фамилии), объявил о своём выдвижении 19 января. 38-летний экс-мэр города Саут-Бенд был малоизвестен большинству американцев, однако его возраст — на фоне других кандидатов — и предложенная либеральная программа, контрастирующая с планами социалистов, дали свои плоды. Уже в начале февраля в ходе кокусов в Айове он одержал впечатляющую победу над своими соперниками из числа демократов и заставил аналитиков говорить о серьёзных шансах получить номинацию от партии. Опросы общественного мнения также демонстрировали поддержку Буттиджича. Однако в начале марта стало известно, что тёмная лошадка, вырывавшаяся в фавориты, отказывается от предвыборной гонки.

Я принимаю тяжёлое решение о прекращении борьбы за право стать кандидатом в президенты, — заявил Буттиджич.

Мотивы этого шага политик пояснять не стал, и можно лишь гадать, чем обусловлен отказ от кампании: недостаточным финансированием, пониманием бесперспективности дальнейшего участия в гонке или сочетанием этих факторов. Возможно, сыграло роль желание уйти на пике, оставшись в истории кандидатом, который не проиграл, а просто решил аккумулировать электорат к следующим выборам. С учётом общей тенденции «старения» демократических претендентов на пост президента, даже через четыре года Буттиджич будет вполне комфортной фигурой для молодых избирателей. Не исключена и «сделка» между кандидатами от Демпартии. Как отмечают некоторые комментаторы в американском сегменте Интернета, бывший вице-президент США Джозеф Байден, рассчитывая на свою победу, мог предложить Буттиджичу пост в будущей администрации — в обмен на отказ от кампании.

Джозеф Байден Al Drago/Consolidated News Photos/Global Look Press

Теперь же главный вопрос в том, кому отойдут голоса его сторонников. Выбор у них не слишком большой. Сенатор Берни Сандерс, который считается наиболее вероятным номинантом от Демпартии, играет на социалистических установках, как и его коллега Элизабет Уоррен. Схожие с программой Буттиджича планы озвучивал, например, тот же Байден. Оба политика придерживаются умеренно либеральных воззрений, что притягивает к ним избирателей, опасающихся радикальных «левых» идей, выдвигаемых Сандерсом и Уоррен. В этом контексте понятна и реакция президента США Дональда Трампа, который обоснованно предположил , что отказ Буттиджича от борьбы сыграет на руку именно Байдену.

Все его голоса в «супервторник» отойдут сонному Джо Байдену. Очень вовремя. Теперь демократы по-настоящему начнут выводить Берни [Сандерса] из игры — и снова никакой номинации! — написал американский лидер в Twitter.

Для хозяина Белого дома такой сценарий, разумеется, был бы крайне выгоден. Фигура Байдена становится всё более «токсичной» с учётом как скандала вокруг его сына Хантера, так и заведённого на Украине уголовного дела против него самого. И если политик будет объявлен номинантом от Демпартии, то Трампу не придётся искать новую тактику борьбы с ним — действующий президент, вероятно, просто продолжит любимую и хорошо освоенную им «войну компроматов» и будет акцентировать внимание на сомнительных эпизодах карьеры соперника.

Берни Сандерс Jeff J. Newman/Global Look Press

Что касается Сандерса, то он со своими политическими воззрениями, как известно, крайне беспокоит демократов и их доноров. Последние уже дали понять, что для них выдвижение социалиста в качестве номинанта от партии нежелательно. В то же время, если предположить, что избиратели Буттиджича, которых отпугивает обрастающая всё новыми скандалами персона Байдена, решат отдать свои голоса за Сандерса, это серьёзно усилит позиции сенатора, и без того лидирующего в гонке. Вопрос в том, насколько велико число тех демократов, которые готовы действовать по логике «пусть и социалист, но лишь бы не Трамп». В этой связи тот факт, что Буттиджич прекратил свою кампанию, с одной стороны, добавляет интриги «супервторнику». С другой, это обстоятельство играет и в пользу того, что итоги праймериз 3 марта будут вполне репрезентативными, поскольку избирателям придётся определиться между двумя очень несхожими соперниками, а не «распылять» свои голоса на ещё одного кандидата.