В США приближается «супервторник» — день, когда сразу 14 штатов проголосуют на праймериз, чтобы выбрать единого кандидата от демократов на предстоящих в ноябре президентских выборах. И на данный момент сенатор Берни Сандерс является самым популярным среди претендентов на демократическую номинацию. Он опережает ближайшего соперника Джо Байдена больше, чем на 10% по опросам общественного мнения. Самой Демократической партии это не нравится: из-за радикально левых взглядов у Сандерса мало шансов победить президента Дональда Трампа в схватке один на один. Крупные доноры демократов уже начали предпринимать меры, чтобы не допустить победы социалиста на праймериз.

В этом году «супервторник» выпал на 3 марта. В этот день голосуют наиболее населённые штаты Калифорния и Техас, где живёт 40% американцев. И если ранее аналитики прогнозировали победу бывшего вице-президента Джо Байдена, то за несколько дней до «супервторника» в фавориты вырвался сенатор-социалист Берни Сандерс. По данным Real Clear Politics, 29,2% респондентов отдают предпочтение ему, в то время как Джо Байдену — 18%.

Во многом такие показатели Сандерса стали возможны благодаря распылению голосов умеренных демократов между Джо Байденом, Майклом Блумбергом, Питом Буттиджичем и Эми Клобушар — все они придерживаются похожих взглядов, и если суммировать их рейтинги, получится 47%, гораздо больше, чем у Сандерса. Это говорит о том, что его крайне левые идеи не так уж популярны в рядах партии. Стоит только трём умеренным кандидатам отказаться от своей кандидатуры в пользу одного политика, и лидерству социалиста придёт конец. Но праймериз уже выходят на финальный этап, и массовые перестановки после «супервторника» маловероятны.

Берни Сандерс Jeff J. Newman/Global Look Press

Сандерс же наслаждается званием главного социалиста Америки, объединив вокруг себя радикально настроенных демократов. Но если среди сторонников Демократической партии он относительно популярен, то республиканцев и неопределившихся его революционные предложения могут отпугнуть. Об этом свидетельствуют данные опросов : только 28% американцев положительно относятся к социализму, и 58% — отрицательно.

Противники сенатора-социалиста уверены: в случае выдвижения Сандерса единым кандидатом победа Трампа неминуема, в этом и состоит главная опасность его кандидатуры для демократов. Поэтому один из крупнейших доноров Демократической партии Бернард Шварц призвал её лидеров в обеих палатах конгресса Нэнси Пелоси и Чака Шумера публично поддержать кого-то из умеренных кандидатов.

Мы должны знать, кто лучший человек на роль победителя Дональда Трампа, и при всём уважении, Берни Сандерс не может быть им, — объяснил Шварц репортёрам. — У них (Пелоси и Шумера) есть серьёзные политические причины не выражать свою поддержку до окончания праймериз, но, я думаю, мы слишком много потеряем, если продолжим придерживаться такой позиции.

Многомиллионные пожертвования Шварца составляют важную часть финансирования предвыборных кампаний демократов. Он уже направил $885,000 в фонд избрания членов Демпартии в Палату представителей и $620,000 на аналогичную кампанию в Сенат. Но другие крупные доноры пока с осторожностью относятся к перспективе сформировать единый фронт против Сандерса. Ведь у него высокие шансы на победу, а ссориться с фаворитами и их электоратом — значит поступать неосмотрительно.

Я пока не вижу следов движения «Остановим Берни», по крайней мере среди доноров, с которыми я говорила, — рассказала Politico президент объединения доноров «Демократический альянс» Гара Ламарш. — Думаю, люди очень хорошо понимают, как контрпродуктивно это может оказаться в ситуации, когда так много избирателей поддерживают Сандерса.

Среди противников сенатора — крупные бизнесмены, включая Майкла Блумберга, которые заметно потеряют от его инициативы обложить богатых высокими налогами. И тем не менее, пытаясь открыто противостоять Сандерсу, демократы рискуют забить гол в свои же ворота. Сенатор-социалист постоянно подчёркивает, что элита не хочет его прихода к власти, поэтому любая кампания по его дискредитации только сплотит его сторонников. Не имея ни одного крупного донора на своей стороне, Сандерс скопил на счетах избирательного фонда $130 млн, и всё — за счёт мелких интернет-пожертвований от простых американцев. Это больше, чем у всех других демократических кандидатов, исключая миллиардеров Майкла Блумберга и Тома Стайера, которые сами финансируют свои кампании.

Сандерс поставил Демократическую партию в то же неудобное положение, в котором когда-то оказались республиканцы, неожиданно для себя столкнувшиеся с Трампом-кандидатом в президенты. В возможность его избрания не верят, а его предложения — бесплатное образование и здравоохранение для всех — считают невыполнимыми из-за чрезвычайной дороговизны. Но как и Трамп, Сандерс пользуется широкой поддержкой в народе и отлично держится на дебатах и митингах.