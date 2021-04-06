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Михаил Щипанов
В американском штате Мэриленд на военной базе Форт Детрик произошла стрельба. Два человека получили ранения.
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В 2020 году в Вооружённых силах США было зафиксировано рекордное число самоубийств среди военнослужащих. Об этом пишет издание Military.com со ссылкой на Пентагон.
В 2020 году в Вооружённых силах США было зафиксировано рекордное число самоубийств среди военнослужащих. Об этом пишет издание Military.com со ссылкой на Пентагон.
По данным военного ведомства, общее число самоубийств...
Два человека пострадали в результате стрельбы на военной базе в США