Два человека пострадали в результате стрельбы на военной базе в США

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

В 2020 году в Вооружённых силах США было зафиксировано рекордное число самоубийств среди военнослужащих. Об этом пишет издание Military.com со ссылкой на Пентагон.

В 2020 году в Вооружённых силах США было зафиксировано рекордное число самоубийств среди военнослужащих. Об этом пишет издание Military.com со ссылкой на Пентагон. По данным военного ведомства, общее число самоубийств...