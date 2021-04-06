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Два человека пострадали в результате стрельбы на военной базе в США

18:33, 06 апреля 2021
Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

В американском штате Мэриленд на военной базе Форт Детрик произошла стрельба. Два человека получили ранения.

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