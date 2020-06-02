Два человека погибли в ходе протестов в Чикаго

https://static.news.ru/photo/6c38c9b4-a4f1-11ea-81d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Протесты в городе Сисеро недалеко от Чикаго в американском штате Иллинойс привели к смерти двух человек. Ещё 60 участников акции задержали сотрудники правоохранительных органов.

Губернатор штата объявил режим чрезвычайной ситуации в девяти округах. Это должно помочь представителям местных властей получить доступ к ресурсам, передаёт Associated Press.

Руководитель штата принял решение мобилизовать 250 бойцов Национальной гвардии. В настоящий момент на территорию направляется 625 представителей силовых структур.

Массовые беспорядки продолжаются в США несколько дней. Поводом для них послужила гибель афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские задержали его по подозрению в использовании фальшивого чека, применив при этом силу. В результате Флойд умер от удушья.

Для прекращения беспорядков президент страны Дональд Трамп призвал власти штатов действовать решительно и прибегать к помощи Нацгвардии.

Как ранее писал NEWS.ru, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо раскритиковал президента за готовность выставить войска против протестующих. По его мнению, Трамп делает это ради саморекламы перед предстоящими президентскими выборами.