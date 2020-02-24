https://static.news.ru/photo/5ab93de0-56d6-11ea-b41d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kyle Mazza/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией и дочерью Иванкой прибыли в аэропорт Ахмадабада.

В Индии Трамп планирует провести переговоры с руководством страны и местными предпринимателями, а также выступить на одном из самых больших стадионе в мире.

Кроме того, американский президент посетит Сабармати Ашрам — первый ашрам, основанный Ганди на берегу реки Сабармати в Ахмадабаде — и посетит знаменитый дворец Тадж-Махал в Агре, пишет РИА Новости.

Встреча Трампа с президентом Индии Рам Натхом Ковиндом пройдёт во вторник в Нью-Дели. В ходе визита стороны подпишут ряд контрактов на поставку американской военной техники и вооружений.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Трамп хотел бы, чтобы Украина и РФ примирились. Такое заявление он сделал в ходе беседы с журналистами на южной лужайке Белого дома. Американский президент добавил, что примирение Москвы и Киева стало бы важным событием для всего мира.