Для собаки Байдена проведут «индогурацию»

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Для немецкой овчарки избранного президента США Джо Байдена Мэйджора проведут церемонию «инДОГурации». Организатором процедуры станет Delaware Humane Association, все пожертвования с неё будут направлены на благотворительность.

Мероприятие состоится 17 января до инаугурации самого Байдена, 20 января, после которой избранный президент со своей супругой и двумя овчарками передут в Белый дом, пишет Mediate.

Ныне действующий глава США Дональд Трамп первый за 150 лет президент, который не привез с собой в Вашингтон домашних животных.

Как сообщал ранее NEWS.ru, в семье победившего на президентских выборах США демократа Джо Байдена живут две немецкие овчарки, которых будущий президент после инаугурации планирует взять с собой в новый дом — резиденцию президента США. При этом пёс Мэйджор в этом случае станет первой собакой из приюта, поселившейся в Белом доме.

Чемпа — старшего пса — Джо и Джилл Байден взяли у заводчиков в 2008 году, а младшего в 2018 году забрали из приюта Delaware Humane Association после того, как увидели объявление в Facebook.

До Мэйджора в Белом доме проживал всего один безродный питомец. Президент Линдон Джонсон в 1966 году приютил в президентской резиденции найденную в Техасе дворнягу.