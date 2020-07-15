Die Welt: пожар на корабле ВМС США грозит экологической катастрофой

https://static.news.ru/photo/d1124dda-c736-11ea-9473-fa163e074e61_660.jpg Мини-авианосец Bonhomme Richard Фото: US Navy/Navy Office of Information/Global Look Press

Пожар, вспыхнувший на американском мини-авианосце Bonhomme Richard, может привести к экологической катастрофе. Если корабль затонет, в акваторию порта Сан-Диего попадут миллионы литров топлива, которые находятся на его борту.

Чтобы предотвратить такое развитие событий, береговая охрана США обратилась за помощью к специалистам по ликвидации нефтяных разливов на поверхности воды, сообщает издание Die Welt.

Возгорание на авианосце произошло 12 июля. Вскоре после пожара произошёл взрыв, причина которого пока не установлена. Борьба с огнём, в которой задействованы сотни пожарных, катера и вертолёты, продолжается до сих пор.

По мнению экспертов, температура внутри корабля превышает 1000 градусов по Цельсию. Внутренние стальные конструкции авианосца могут быть серьёзно повреждены, что грозит гибелью корабля.

Bonhomme Richard был построен 13 лет назад и обошёлся США в $750 млн. Последние два года он находится в порту Сан-Диего, где проходит модернизацию, которая оценивается ещё в $250 млн. Корабль собирались переоборудовать для приёма новых самолётов ВВС США F-35В. Издание отмечает, что гибель авианосца станет крупнейшей потерей за всю историю американских ВМС.

Экипаж корабля составляет тысячу человек, но в момент возникновения пожара на борту находились только 160 моряков. Предполагается, что по этой причине, а также из-за неготовности к эксплуатации системы пожаротушения огонь распространился по всему кораблю.

Ранее NEWS.ru писал, что в конце декабря 2019 года произошёл пожар на российском авианосце «Адмирал Кузнецов». В результате пострадали 14 человек. Возгорание началось во время проведения плановых сварочных работ на борту.