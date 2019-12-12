На крейсере «Адмирал Кузнецов» 12 декабря произошёл пожар. ЧП застало единственный отечественный авианесущий крейсер на ремонте. В тот момент на корабле находились порядка 400 человек. Точных данных о пострадавших пока нет, но сообщается, как минимум, о десяти жертвах.

Во время ремонта в энергоотсеке на нижней палубе «Адмирала Кузнецова» загорелись электрокабели. По данным «Интерфакса», площадь возгорания составила 600 кв. м. Примерно в 14:30 в Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) заявили, что пожар локализован . Открытого горения нет. Руководитель пресс-службы Центра судоремонта «Звёздочка» Евгений Гладышев рассказал, что все сотрудники предприятия эвакуированы.

Сведений о том, что кто-то из работников промышленности пострадал или пропал без вести, у нас нет. У нас все на месте. Хотя ещё дополнительно мы уточняем информацию. По пострадавшим членам экипажа — у меня информации нет — потому что это Министерство обороны, и они занимаются своими людьми. Во время ремонта значительная часть оборудования была демонтирована. Ущерб конечно будет — но чтобы его оценить, на корабль должна зайти комиссия. После этого будет и расследование причин пожара, и оценка ущерба, и наказание виновных, — сказал Гладышев.

В региональном правительстве сообщили, что пострадали по меньшей мере десять человек, которые уже госпитализированы. При этом источник «Интерфакса» заявил об 11 пострадавших, из которых шестеро находятся в реанимации. Состояние ещё троих оценивают как тяжёлое. Также уточняется, что большинство отравились продуктами горения, а один из сотрудников 35-го судоремонтного завода якобы получил черепно-мозговую травму. В Северном флоте сказали, что пострадали двое военных . Их жизни ничего не угрожает. Мужчины участвовали в тушении пожара.

Лев Федосеев/ТАСС

Сразу после начала пожара появились данные, что без вести пропали три человека. «Интерфакс» сообщил, что двоих удалось найти живыми .

Президент ОСК Алексей Рахманов заявил СМИ, что причиной пожара мог стать человеческий фактор . Он добавил, что во время плановых сварочных работ началось возгорание на нижней палубе.

« Ведомости » со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах сообщили, что в ближайшее время военные следователи планируют возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 347 УК РФ (повреждение военного имущества по неосторожности. — NEWS.ru).

«Адмирал Кузнецов» был спущен на воду в 1987 году. Он входит в состав Северного флота. Крейсер может базировать 28 самолётов и 24 вертолёта.

Корабль участвовал в военной кампании в Сирии в 2017 году. Во время неё произошла авария: «Адмирал Кузнецов» потерял два истребителя при заходе на посадку. В результате авианесущий крейсер был отправлен на ремонт. А в октябре 2018 года, когда судно выходило из плавучего дока ПД-50, на него упал башенный кран. Ликвидацию последствий этой аварии оценивали в 70 млн рублей. NEWS.ru будет продолжать следить за развитием событий.