На крейсере «Адмирал Кузнецов» 12 декабря произошёл пожар. ЧП застало единственный отечественный авианесущий крейсер на ремонте. В тот момент на корабле находились порядка 400 человек. Точных данных о пострадавших пока нет, но сообщается, как минимум, о десяти жертвах.
Во время ремонта в энергоотсеке на нижней палубе «Адмирала Кузнецова» загорелись электрокабели. По данным «Интерфакса», площадь возгорания составила 600 кв. м. Примерно в 14:30 в Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) заявили, что пожар
Сведений о том, что кто-то из работников промышленности пострадал или пропал без вести, у нас нет. У нас все на месте. Хотя ещё дополнительно мы уточняем информацию. По пострадавшим членам экипажа — у меня информации нет — потому что это Министерство обороны, и они занимаются своими людьми. Во время ремонта значительная часть оборудования была демонтирована. Ущерб конечно будет — но чтобы его оценить, на корабль должна зайти комиссия. После этого будет и расследование причин пожара, и оценка ущерба, и наказание виновных, — сказал Гладышев.
В региональном правительстве сообщили, что пострадали по меньшей мере десять человек, которые уже госпитализированы. При этом источник «Интерфакса» заявил об 11 пострадавших, из которых шестеро
Сразу после начала пожара появились данные, что без вести пропали три человека. «Интерфакс» сообщил, что
Президент ОСК Алексей Рахманов заявил СМИ, что причиной пожара мог стать
«
«Адмирал Кузнецов» был спущен на воду в 1987 году. Он входит в состав Северного флота. Крейсер может базировать 28 самолётов и 24 вертолёта.
Корабль участвовал в военной кампании в Сирии в 2017 году. Во время неё произошла авария: «Адмирал Кузнецов» потерял два истребителя при заходе на посадку. В результате авианесущий крейсер был отправлен на ремонт. А в октябре 2018 года, когда судно выходило из плавучего дока ПД-50, на него упал башенный кран. Ликвидацию последствий этой аварии оценивали в 70 млн рублей. NEWS.ru будет продолжать следить за развитием событий.
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